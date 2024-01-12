Посол Азербайджана в США встретился с главами дипмиссий тюркских государств

В Вашингтоне состоялась встреча посла Азербайджана в США Хазара Ибрагима с главами дипломатических миссий тюркских государств.

В Вашингтоне состоялась встреча посла Азербайджана в США Хазара Ибрагима с главами дипломатических миссий тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом азербайджанский дипломат написал в социальной сети Х.

"Мы собрались с нашим уважаемым послом братом Мурад беком и Инджи ханум, срок полномочий которых истек, в качестве послов тюркских государств в Вашингтоне. Желаем им удачи в выполнении своих обязанностей, мира и счастья. Одна нация, два государства", - отметил Хазар Ибрагим.

Напомним, что посол Турции в США Хасан Мурад Марджан работает на этой должности с марта 2021 года. Срок его полномочий истекает 12 января.