О нас

Посол Азербайджана в США встретился с главами дипмиссий тюркских государств

Посол Азербайджана в США встретился с главами дипмиссий тюркских государств В Вашингтоне состоялась встреча посла Азербайджана в США Хазара Ибрагима с главами дипломатических миссий тюркских государств.
Внешняя политика
12 января 2024 г. 08:49
Посол Азербайджана в США встретился с главами дипмиссий тюркских государств

В Вашингтоне состоялась встреча посла Азербайджана в США Хазара Ибрагима с главами дипломатических миссий тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом азербайджанский дипломат написал в социальной сети Х.

"Мы собрались с нашим уважаемым послом братом Мурад беком и Инджи ханум, срок полномочий которых истек, в качестве послов тюркских государств в Вашингтоне. Желаем им удачи в выполнении своих обязанностей, мира и счастья. Одна нация, два государства", - отметил Хазар Ибрагим.

Напомним, что посол Турции в США Хасан Мурад Марджан работает на этой должности с марта 2021 года. Срок его полномочий истекает 12 января.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri ABŞ-dəki türk dövlətlərinin səfirləri ilə görüşüb

Самое читаемое

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
6 января 2024 г. 11:25
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
6 января 2024 г. 09:59
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Дорожная полиция предупредила водителей
Дорожная полиция предупредила водителей
11 января 2024 г. 12:36
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
В Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
8 января 2024 г. 14:00
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
5 января 2024 г. 21:45
В Баку простились с заслуженной артисткой Гюльбахар Шюкюрлю
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Гюльбахар Шюкюрлю
6 января 2024 г. 13:14
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
10 января 2024 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi