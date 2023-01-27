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Посол Азербайджана в США осудил нападение на дипмиссию страны в Тегеране

Посол Азербайджана в США осудил нападение на дипмиссию страны в Тегеране Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим заявил о необходимости проведения тщательного расследования теракта в отношении посольства Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 13:15
Посол Азербайджана в США осудил нападение на дипмиссию страны в Тегеране

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим заявил о необходимости проведения тщательного расследования теракта в отношении посольства Азербайджана в Иране.

Как передает Report, об этом дипломат написал в Twitter.

"Необходимо провести полное расследование теракта в отношении посольства Азербайджана в Иране. Все международные инструменты, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, должны соблюдаться",- отметил Хазар Ибрагим, добавив, что в ходе вооруженного нападения на посольство в Иране был убит начальник охраны дипмиссии и еще двое сотрудников ранены.

Посол выразил глубочайшие соболезнования близким погибшего.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.

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Версия на азербайджанском языке Xəzər İbrahim İrandakı səfirliyə terror hücumunu pisləyib
Версия на английском языке Azerbaijani Ambassador to US condemns attack on country's diplomatic mission in Tehran

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