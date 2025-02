Посол Азербайджана в Словении возложил цветы к мемориалу жертв Ходжалинского геноцида

На территории мемориально-паркового комплекса "Добрава", расположенного в городе Марибор (Словения), почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Словении Ровшан Садыхбейли написал на своей официальной странице в соцсети "Х".

"Вместе с членами парламента Азербайджана, председателем делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ Г.Мамедовом и С.Фаталиевой мы возложили венок к установленному в мемориально-парковом комплексе "Добрава" в Мариборе мемориалу в память жертв Ходжалинской резни – злодеяния, совершенного армянскими военными в 1992 году против гражданского населения Азербайджана", - написал он.

Посол поблагодарил членов межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном в Национальной ассамблее Словении, представителей правительства, Общества словенско-азербайджанской дружбы, ассоциации ветеранов войны Словении и Управления муфтия исламской общины Словении, присоединившихся к церемонии почтения памяти.