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Посол Азербайджана в Словении возложил цветы к мемориалу жертв Ходжалинского геноцида

Посол Азербайджана в Словении возложил цветы к мемориалу жертв Ходжалинского геноцида На территории мемориально-паркового комплекса "Добрава", расположенного в городе Марибор (Словения), почтили память жертв Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
19 февраля 2025 г. 17:50
Посол Азербайджана в Словении возложил цветы к мемориалу жертв Ходжалинского геноцида

На территории мемориально-паркового комплекса "Добрава", расположенного в городе Марибор (Словения), почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Словении Ровшан Садыхбейли написал на своей официальной странице в соцсети "Х".

"Вместе с членами парламента Азербайджана, председателем делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ Г.Мамедовом и С.Фаталиевой мы возложили венок к установленному в мемориально-парковом комплексе "Добрава" в Мариборе мемориалу в память жертв Ходжалинской резни – злодеяния, совершенного армянскими военными в 1992 году против гражданского населения Азербайджана", - написал он.

Посол поблагодарил членов межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном в Национальной ассамблее Словении, представителей правительства, Общества словенско-азербайджанской дружбы, ассоциации ветеранов войны Словении и Управления муфтия исламской общины Словении, присоединившихся к церемонии почтения памяти.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Sloveniyadakı səfiri Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib
Версия на английском языке Azerbaijan's Ambassador to Slovenia lays flowers at memorial to victims of Khojaly genocide

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