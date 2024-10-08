Посол Азербайджана в Швеции встретился с казахстанским коллегой

Посол Азербайджана в Швеции Заур Ахмедов встретился с новоназначенным послом Казахстана в королевстве Олжасом Сулейменовым.

Посол Азербайджана в Швеции Заур Ахмедов встретился с новоназначенным послом Казахстана в королевстве Олжасом Сулейменовым.

Как сообщает Report, об этом азербайджанский дипломат написал в соцсети.

"Я очень рад приветствовать в посольстве Азербайджана нового посла братского Казахстана Олжаса Сулейменова, который начал свою деятельность в дипломатическом корпусе в Стокгольме", - отметил он.