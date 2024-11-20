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Посол Азербайджана в России встретился с губернатором Санкт-Петербурга

Посол Азербайджана в России встретился с губернатором Санкт-Петербурга Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев встретился в Санкт-Петербурге с губернатором города Александром Бегловым.
Внешняя политика
20 ноября 2024 г. 09:38
Посол Азербайджана в России встретился с губернатором Санкт-Петербурга

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев встретился в Санкт-Петербурге с губернатором города Александром Бегловым.

Как сообщили Report в посольстве, в ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сферах экономики, культуры, науки и образования.

Стороны подчеркнули важность активизации диалога и взаимодействия между молодежными организациями, музыкальными и творческими коллективами Азербайджана и Санкт-Петербурга.

Был подробно рассмотрен ход реализации поручения президентов двух стран - Ильхама Алиева и Владимира Путина - по созданию совместного азербайджано-российского университета на базе Санкт-Петербургского государственного университета, а также вопрос установки памятников выдающимся композиторам Узеиру Гаджибекову и Дмитрию Шостаковичу, соответственно, в Санкт-Петербурге и Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Rusiyadakı səfiri Sankt-Peterburqun qubernatoru ilə görüşüb

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