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Посол Азербайджана в РФ завтра вручит верительные грамоты президенту Путину

Посол Азербайджана в РФ завтра вручит верительные грамоты президенту Путину Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев 5 ноября вручит свои верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину.
Внешняя политика
4 ноября 2024 г. 13:30
Посол Азербайджана в РФ завтра вручит верительные грамоты президенту Путину

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев 5 ноября вручит свои верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный Кремль.

Ожидается, что завтра президент России примет верительные грамоты еще 27 дипломатов.

Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Напомним, что 1 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рахмана Мустафаева новым послом Азербайджана в России.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri etimadnaməsini Putinə təqdim edəcək
Версия на английском языке Azerbaijan's newly appointed ambassador to Russia to present credentials to President Putin tomorrow

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