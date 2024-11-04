Посол Азербайджана в РФ завтра вручит верительные грамоты президенту Путину

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев 5 ноября вручит свои верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину.

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев 5 ноября вручит свои верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный Кремль.

Ожидается, что завтра президент России примет верительные грамоты еще 27 дипломатов.

Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Напомним, что 1 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рахмана Мустафаева новым послом Азербайджана в России.