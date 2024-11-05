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Посол Азербайджана в РФ поблагодарил Путина за поддержку мирного процесса с Арменией

Посол Азербайджана в РФ поблагодарил Путина за поддержку мирного процесса с Арменией Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за активную поддержку российской стороной мирного процесса между Баку и Ереваном.
Внешняя политика
5 ноября 2024 г. 20:02
Посол Азербайджана в РФ поблагодарил Путина за поддержку мирного процесса с Арменией

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за активную поддержку российской стороной мирного процесса между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом дипломат заявил на церемонии вручения верительных грамот, трансляция которой велась на Первом канале.

"Я хотел бы выразить благодарность президенту РФ Владимиру Путину, что есть такая активная поддержка с российской стороны мирному процессу. Я его (посла Армении в РФ Гургена Арсеняна - ред.) поздравил уже с официальным вступлением в должность. Поэтому будем поддерживать, так сказать, с ним конструктивные отношения в Москве", - сказал Мустафаев.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин в ходе мероприятия заявил, что Россия делает все для нормализации армяно-азербайджанских отношений и подписания мирного договора между Ереваном и Баку.

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Версия на английском языке Azerbaijan's ambassador to Russia thanks Putin for supporting Baku-Yerevan peace
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Ermənistanla sülh prosesini dəstəklədiyinə görə Putinə təşəkkür edib

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