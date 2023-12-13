Посол Азербайджана в РФ обсудил ситуацию вокруг Карабаха с японским коллегой

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу принял новоназначенного посла Японии в РФ Акиру Муто.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу принял новоназначенного посла Японии в РФ Акиру Муто.

Как сообщает российское бюро Report , азербайджанский посол поздравил коллегу с назначением на ответственную и почетную должность, пожелав ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе беседы Полад Бюльбюльоглу подробно проинформировал противоположную сторону об успешно проведенных антитеррористических мероприятиях локального характера, в результате которых Азербайджанская Республика полностью восстановила суверенитет над своей территорией, подчеркнув, что, как и подтвердили представители международных организаций, в этом процессе не было применено никакого насилия против мирного населения.

Посол Азербайджана представил подробную информацию о предложениях азербайджанской стороны для реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, в правовое и социально-экономическое поле Азербайджана, рассказав, что соответствующие государственные структуры нашей страны в Ханкенди продолжают заниматься оказанием гуманитарной и социальной помощи. Полад Бюльбюльоглу также проинформировал коллегу о совместном заявлении Администрации президента Азербайджана и Аппарата премьер-министра Армении и отметил, что это первый шаг в направлении укрепления доверия между двумя странами.

Азербайджанский посол также подчеркнул, что установление добрососедских отношений на основе взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета между двумя странами - единственный путь к миру, стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа.

В ходе беседы посол Акиро Муто поинтересовался открытием транспортных коммуникаций из Нахчывана. В ответ японскому дипломату была предоставлена текущая информация по данному вопросу, рассказано о том, что в настоящее время идет строительство дороги через территорию Ирана, и в частности было отмечено, что Азербайджан выступает за скорейшее восстановление и открытие всех коммуникаций в регионе.

В ходе встречи были обсуждены некоторые аспекты двустороннего взаимодействия между Азербайджаном и Японией, а также состоялся обстоятельный обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.