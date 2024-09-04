Посол Азербайджана в РФ обратился в Госдуму в связи с заявлениями депутата Затулина

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу направил письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину в связи провокационными заявлениями первого заместителя председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественник

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу направил письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину в связи провокационными заявлениями депутата Константина Затулина.

Как сообщает Report, в письме посол обратил внимание председателя Госдумы на очередное возмутительное действие Затулина, который опубликовал 2 сентября сего года "поздравление" по случаю так называемого "Дня независимости" ныне несуществующего сепаратистского образования в Карабахском регионе Азербайджана.

"В провокационном обращении Затулин, выступая якобы от имени "неравнодушных людей в России", вновь провоцирует реваншистские силы в армянском обществе", пытаясь реанимировать надежды вернуться к уже завершенному конфликту, оказывая поддержку сепаратистам. Более того, в своем видеообращении он говорит о сепаратистах и прочих террористах, чьи руки обагрены кровью невинных азербайджанцев, заявил дипломат.

Подчеркивается, что Затулин, будучи персоной нон грата в Армении, продолжает продвигать экспансионистские взгляды и нарративы в российском обществе, выполняет политические заказы своих покровителей армянской национальности, проживающих в России, при этом преследует цель подорвать азербайджано-российские отношения, ведя провокационную деятельность, направленную против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Посол напомнил, что в рамках состоявшегося в прошлом месяце государственного визита президента России Владимира Путина в Азербайджан стороны еще раз подтвердили высокий уровень сотрудничества, а также глава российского государства заявил о готовности внести свой вклад в установление долгосрочного мира, безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Дипломат попросил проявить принципиальный подход в данном вопросе и сделать все возможное для недопущения в дальнейшем подобных провокационных действий со стороны Затулина.