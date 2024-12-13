Посол Азербайджана в РФ: Гейдар Алиев заложил фундамент нашей сегодняшней победы

Вечер памяти, посвященный общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, прошел в Москве.

Вечер памяти, посвященный общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, прошел в Москве.

Как сообщает российское бюро Report, в организованном посольством Азербайджана в РФ мероприятии принимали участие видные политические и общественные деятели России, представители аккредитованных в Москве посольств зарубежных стран и азербайджанской диаспоры.

Гости вечера ознакомились с фотовыставкой, посвященной различным этапам жизни и многогранной деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

Открывая вечер, посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев отметил, что с именем Гейдара Алиева связано возрождение азербайджанской государственности. "Всевышний даровал Гейдару Алиеву долгую политическую жизнь, наполненную яркими событиями, победами и достижениями", - сказал посол. Дипломат рассказал об успехах Гейдара Алиева на посту главы Азербайджанской ССР, охарактеризовав эти годы временем ренессанса республики.

Рахман Мустафаев подчеркнул, что в значительной степени эти успехи сыграли роль в том, что Гейдар Алиев был призван в Москву и стал первым заместителем председателя совета министров СССР, курировал самые серьезные направления социальной, экономической и идеологической жизни страны."Московская пятилетка Гейдара Алиева, его годы работы в Москве тоже были яркими, полными достижений", - отметил он.

Посол напомнил, что возвращение Гейдара Алиева к власти в 1993 году совпало с самым сложным и ответственным периодом в истории Азербайджана. "Наша страна была в одном шаге от потери независимости и распада. В течение короткого времени Гейдар Алиев смог восстановить ситуацию в стране, стабилизировать экономику, социальную сферу. Гейдар Алиев не увидел освобожденный Карабах. Но его исторической миссия заключалась в том, что он создал фундамент нашей победы. Нынешний президент страны Ильхам Алиев на базе этого фундамента создал стратегию победы и успешно ее реализовал", - заключил дипломат.