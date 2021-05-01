Посол Азербайджана в пятерке лидеров рейтинга "Публичной дипломатии" в Украине

Институт мировой политики обнародовал рейтинг публичной дипломатии, составленный на основе анализа информации, которую размещают на своих интернет-страницах украинские посольства за рубежом и зарубежные дипломатические представительства в Украине

Институт мировой политики обнародовал рейтинг публичной дипломатии, составленный на основе анализа информации, которую размещают на своих интернет-страницах украинские посольства за рубежом и зарубежные дипломатические представительства, аккредитованные в Украине.



Как сообщает Report, как и в прошлом году, при составлении рейтинга Институт опирался в оценках деятельности дипломатических представительств на информацию из их официальных сайтов. Институт создал специальную шкалу оценивания, в которой учитывал визиты руководителей государств, руководства их парламентов и правительств, экономические и политические контакты, диалог с диаспорой.



Первое место в рейтинге лидеров "Публичной дипломатии" ‒ глав иностранных дипломатических представительств в Украине занял Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Бартош Ян Цыхоцки, второе ‒ временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, третье ‒ Почетный консул Республики Албания в Украине Шахин Омаров, четвертое ‒ Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Украине Руслан Болбочан. Пятое место в рейтинге заняла Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова.

Хотя, полномочная представительница Азербайджана лишь весной 2020 года прибыла в Украину и вручила верительные грамоты президенту Владимиру Зеленскому, она успела привлечь к себе внимание украинских СМИ. Э. Ахундова активно отстаивала позицию Азербайджана во время карабахской войны за восстановление территориальной целостности страны осенью прошлого года, используя не только официальную информацию, но и мобилизовав свой талант писательницы.