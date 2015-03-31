Посол Азербайджана в Пакистане почтил память жертв теракта в Пешаваре

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Пакистане Дашгын Шикаров вместе с дипломатами 13 стран, аккредитованных в этой стране, посетили Пешавар, чтобы почтить память жертв атаки террористов на военную школу в Пешаваре.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, дипломаты встретились с губернатором провинции Хайбер-Пахтунхва Первезом Хаттаком и выразили свои соболезнования.

Губернатор, поблагодарив дипломатов, призвал мировое сообщество помочь провинции в преодолении имеющихся трудностей.

Напомним, теракт был совершен 16 декабря прошлого года в Пешаваре. Девять боевиков движения Талибан напали на военную школу в Пешаваре и убили 156 человек, из которых большую часть составили школьники в возрасте от 10 до 18 лет. 114 человек получили ранения.