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Посол Азербайджана в Пакистане почтил память жертв 20 Января

Посол Азербайджана в Пакистане почтил память жертв 20 Января В Национальном университете современных языков Исламабада прошло памятное мероприятие, посвященное жертвам трагедии 20 Января.
Внешняя политика
17 января 2025 г. 22:57
Посол Азербайджана в Пакистане почтил память жертв 20 Января

В Национальном университете современных языков Исламабада прошло памятное мероприятие, посвященное жертвам трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, об этом написала пакистанская газета The Spokesman.

Согласно информации, 17 января посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов в качестве почетного гостя посетил Национальный университет современных языков (НУСЯ) в Исламабаде. Мероприятие, организованное Центром азербайджанского языка и культуры, было посвящено памяти жертв трагедии Черного января, ставшей символом борьбы Азербайджана за независимость.

В рамках визита посол встретился с ректором университета, генерал-майором в отставке Шахидом Махмудом Каяни и другими высокопоставленными представителями учебного заведения. На встрече были подчеркнуты исторические связи между Пакистаном и Азербайджаном, а также обсуждены перспективы сотрудничества в сфере образования, включая обмен между университетами двух стран.

Мероприятие завершилось чтением стихов, речами, выступлениями студентов и преподавателей. Посол выразил благодарность Пакистану за поддержку Азербайджана и отметил, что память жертв Черного января вдохновляет на защиту независимости и суверенитета страны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Pakistanda Qara Yanvar qurbanlarının xatirəsini yad edib

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