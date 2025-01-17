Посол Азербайджана в Пакистане почтил память жертв 20 Января

В Национальном университете современных языков Исламабада прошло памятное мероприятие, посвященное жертвам трагедии 20 Января.

В Национальном университете современных языков Исламабада прошло памятное мероприятие, посвященное жертвам трагедии 20 Января.

Как сообщает Report , об этом написала пакистанская газета The Spokesman.

Согласно информации, 17 января посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов в качестве почетного гостя посетил Национальный университет современных языков (НУСЯ) в Исламабаде. Мероприятие, организованное Центром азербайджанского языка и культуры, было посвящено памяти жертв трагедии Черного января, ставшей символом борьбы Азербайджана за независимость.

В рамках визита посол встретился с ректором университета, генерал-майором в отставке Шахидом Махмудом Каяни и другими высокопоставленными представителями учебного заведения. На встрече были подчеркнуты исторические связи между Пакистаном и Азербайджаном, а также обсуждены перспективы сотрудничества в сфере образования, включая обмен между университетами двух стран.

Мероприятие завершилось чтением стихов, речами, выступлениями студентов и преподавателей. Посол выразил благодарность Пакистану за поддержку Азербайджана и отметил, что память жертв Черного января вдохновляет на защиту независимости и суверенитета страны.

