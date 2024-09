Азербайджан и Пакистан обсудили расширение инвестиционных возможностей

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов обсудил с министром юстиции страны Азамом Назиром Татаром расширение инвестиционных возможностей между Баку и Исламабадом.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице пакистанского ведомства в социальной сети "Х".

"Состоялась продуктивная встреча между министром и послом Азербайджана. Обсуждались вопросы укрепления связей, правового сотрудничества и расширения инвестиционных возможностей", - говорится в сообщении.