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Посол Азербайджана в Нидерландах встретился с венгерским коллегой

Посол Азербайджана в Нидерландах встретился с венгерским коллегой Новоназначенный посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде встретился со своим венгерским коллегой Даниэлем Ландеком.
Внешняя политика
31 января 2025 г. 06:50
Посол Азербайджана в Нидерландах встретился с венгерским коллегой

Новоназначенный посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде встретился со своим венгерским коллегой Даниэлем Ландеком.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил глава венгерской дипмиссии в Гааге.

Дипломат сопроводил публикацию совместным фото с М.Ахмедзаде на фоне изображений мостов Свободы и Маргит в Будапеште.

"Наводим мосты: сегодня в Гааге я встретился с новоназначенным послом Азербайджана Мамедом Ахмедзаде. Добро пожаловать в Нидерланды", - написал Д.Ландек.

Напомним, что 29 января посол Азербайджана в Гааге Мамед Ахмедзаде вручил верительные грамоты королю Нидерландов Виллему-Александру.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Niderlanda yeni təyin olunmuş səfiri macarıstanlı həmkarı ilə görüşüb

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