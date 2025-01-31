Посол Азербайджана в Нидерландах встретился с венгерским коллегой

Новоназначенный посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде встретился со своим венгерским коллегой Даниэлем Ландеком.

Новоназначенный посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде встретился со своим венгерским коллегой Даниэлем Ландеком.

Как передает Report , об этом в соцсети Х сообщил глава венгерской дипмиссии в Гааге.

Дипломат сопроводил публикацию совместным фото с М.Ахмедзаде на фоне изображений мостов Свободы и Маргит в Будапеште.

"Наводим мосты: сегодня в Гааге я встретился с новоназначенным послом Азербайджана Мамедом Ахмедзаде. Добро пожаловать в Нидерланды", - написал Д.Ландек.

Напомним, что 29 января посол Азербайджана в Гааге Мамед Ахмедзаде вручил верительные грамоты королю Нидерландов Виллему-Александру.