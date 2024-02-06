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Посол Азербайджана присутствовал на церемонии присяги 4 новых судей Международного суда ООН

Посол Азербайджана присутствовал на церемонии присяги 4 новых судей Международного суда ООН Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев присутствовал на сегодняшней церемонии принесения присяги 4 новых судей Международного суда ООН.
Внешняя политика
6 февраля 2024 г. 15:47
Посол Азербайджана присутствовал на церемонии присяги 4 новых судей Международного суда ООН

Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев присутствовал на церемонии принесения присяги четырех новых судей Международного суда ООН.

Как передает Report, об этом посол написал в социальной сети "Х".

"Для меня большая честь присутствовать на сегодняшней церемонии приведения к присяге 4 новых судей: Гомес Робледо (Мексика), Сара Кливленд (Соединенные Штаты), Ауреску (Румыния) и Тлади (Южная Африка). Поздравляем! В эти непростые времена роль Международного суда ООН как никогда важна", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijani ambassador to Netherlands participates in swearing-in ceremony of ICJ judges
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Niderlanddakı səfiri BƏM hakimlərinin andiçmə mərasimində iştirak edib

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