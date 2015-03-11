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    Посол Азербайджана в Молдове выступил с лекцией о нагорно-карабахском конфликте в МГПУ

    Основной вопрос для нас на сегодня – это разрешение конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сегодня Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Молдова, доктор юридических наук, профессор Намик Алиев выступил с лекцией в Молдавском государственном педагогическом университете (МГПУ) имени Иона Крянгэ, посвященной армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту.

    Как отмечает Report, на мероприятии присутствовали профессорско-преподавательский состав и студенты МГПУ.

    Основной целью данного мероприятия являлось представление объективного взгляда на армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, недопустимость нарушения основополагающего принципа международного права – территориальной целостности государства.

    Посол в своем выступлении, в частности, коснулся процессов развития демократии в постсоветских государствах, армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и армянской агрессии, положения азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, политики двойных стандартов в разрешении территориальных конфликтов и в деятельности по защите прав человека.

    Посол особо отметил, что ведущие страны мира, игнорируя международное право и применяя двойные стандарты при разрешении территориальных конфликтов и защите прав человека, "не замечают" политику этнических чисток и создания моноэтнических зон на Кавказе, проводимую армянскими политиками. И не случайно, по "закону бумеранга", сами уже сталкиваются с этими проблемами.

    Н.Алиев также отметил, что основной вопрос для Азербайджана на сегодня – это разрешение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана с целью восстановления нарушенных прав 1 млн. азербайджанских вынужденных переселенцев и беженцев из Армении.

    По окончании выступления посол преподнес в дар библиотеке университета книги, карты, журналы об Азербайджане, его культуре, об армяно-азербайджанском конфликте, армянской агрессии и последний выпуск журнала "Право и Политология".

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