Посол Азербайджана в Молдове выступил с лекцией о нагорно-карабахском конфликте в МГПУ

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сегодня Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Молдова, доктор юридических наук, профессор Намик Алиев выступил с лекцией в Молдавском государственном педагогическом университете (МГПУ) имени Иона Крянгэ, посвященной армяно-азербайдж анскому, нагорно-карабахс кому конфликту.

Как отмечает Report, на мероприятии присутствовали профессорско-пре подавательский состав и студенты МГПУ.

Основной целью данного мероприятия являлось представление объективного взгляда на армяно-азербайдж анский, нагорно-карабахс кий конфликт, недопустимость нарушения основополагающег о принципа международного права – территориальной целостности государства.

Посол в своем выступлении, в частности, коснулся процессов развития демократии в постсоветских государствах, армяно-азербайдж анского, нагорно-карабахс кого конфликта и армянской агрессии, положения азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, политики двойных стандартов в разрешении территориальных конфликтов и в деятельности по защите прав человека.

Посол особо отметил, что ведущие страны мира, игнорируя международное право и применяя двойные стандарты при разрешении территориальных конфликтов и защите прав человека, "не замечают" политику этнических чисток и создания моноэтнических зон на Кавказе, проводимую армянскими политиками. И не случайно, по "закону бумеранга", сами уже сталкиваются с этими проблемами.

Н.Алиев также отметил, что основной вопрос для Азербайджана на сегодня – это разрешение армяно-азербайдж анского, нагорно-карабахс кого конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана с целью восстановления нарушенных прав 1 млн. азербайджанских вынужденных переселенцев и беженцев из Армении.