Посол Азербайджана в Минске и глава МИД Беларуси обсудили подготовку к контактам на высшем уровне

Посол Азербайджана в Минске Магеррам Алиев провел встречу с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым.

Посол Азербайджана в Минске Магеррам Алиев провел встречу с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Беларуси.

"Стороны обсудили подготовку к очередным двусторонним контактам на высшем уровнях в октябре - ноябре текущего года", - подчеркивается в информации.

Кроме этого, на встрече рассмотрен широкий круг вопросов белорусско-азербайджанской повестки дня с акцентом на реализацию стратегических торгово-экономических договоренностей, развитие региональных связей.

Рыженков и Алиев условились продолжить тесную координацию совместных действий по линии внешнеполитических ведомств, подчеркивает ведомство.