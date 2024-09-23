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Посол Азербайджана в Минске и глава МИД Беларуси обсудили подготовку к контактам на высшем уровне

Посол Азербайджана в Минске и глава МИД Беларуси обсудили подготовку к контактам на высшем уровне Посол Азербайджана в Минске Магеррам Алиев провел встречу с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым.
Внешняя политика
23 сентября 2024 г. 14:00
Посол Азербайджана в Минске и глава МИД Беларуси обсудили подготовку к контактам на высшем уровне

Посол Азербайджана в Минске Магеррам Алиев провел встречу с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Беларуси.

"Стороны обсудили подготовку к очередным двусторонним контактам на высшем уровнях в октябре - ноябре текущего года", - подчеркивается в информации.

Кроме этого, на встрече рассмотрен широкий круг вопросов белорусско-азербайджанской повестки дня с акцентом на реализацию стратегических торгово-экономических договоренностей, развитие региональных связей.

Рыженков и Алиев условились продолжить тесную координацию совместных действий по линии внешнеполитических ведомств, подчеркивает ведомство.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Minskdəki səfiri və Belarusun XİN başçısı yüksək səviyyədə təmaslara hazırlıq məsələlərini müzakirə ediblər

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