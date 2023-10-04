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Посол Азербайджана в Колумбии: Наконец-то справедливость восторжествовала

Посол Азербайджана в Колумбии: Наконец-то справедливость восторжествовала В авторитетном колумбийском журнале Semana опубликовано статья азербайджанского посла в стране Мамеда Талыбова под названием "Наконец-то справедливость восторжествовала".
Внешняя политика
4 октября 2023 г. 04:51
Посол Азербайджана в Колумбии: Наконец-то справедливость восторжествовала

В авторитетном колумбийском журнале Semana опубликовано статья азербайджанского посла в стране Мамеда Талыбова под названием "Наконец-то справедливость восторжествовала".

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Колумбии, в статье говорится, что антитеррористические мероприятия локального характера положили конец мечтам армянских сепаратистов Карабаха о независимости и что историческая справедливость восстановлена.

Отмечается, что территории Азербайджана почти 30 лет были оккупированы Арменией, и сотни тысяч человек вынужденно покинули свои родные земли.

Дипломат отметил, что непрекращающиеся провокации ВС Армении и незаконных вооруженных формирований на суверенных территориях Азербайджана сделали антитеррористические мероприятия локального характера неизбежными.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKolumbiyanın məşhur jurnalında Azərbaycan səfirindən sitat: “Nəhayət ədalət qalib gəldi” 

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