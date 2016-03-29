​Посол Азербайджана встретился со спикером Сената Казахстана

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов встретился с председателем верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, сообщает Report со ссылкой на Закон.kz.

В ходе встречи К. Токаев подчеркнул стратегический характер казахстанско-азербайджанского партнерства. По его словам, парламентарии двух стран плодотворно взаимодействуют как на двустороннем уровне, так и в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ.

В свою очередь Р.Мамедов высказал намерение способствовать укреплению всестороннего сотрудничества между двумя государствами.

Стороны также обсудили вопросы наращивания связей между предпринимателями, развития взаимодействия на Каспии, укрепления сотрудничества в транзитно-транспортной сфере.