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    ​Посол Азербайджана встретился со спикером Сената Казахстана

    Стороны обсудили вопросы наращивания связей между предпринимателями, развития взаимодействия на Каспии

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов встретился с председателем верхней палаты   парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, сообщает Report со ссылкой на Закон.kz.

    В ходе встречи К. Токаев подчеркнул стратегический характер казахстанско-азербайджанского партнерства. По его словам, парламентарии двух стран плодотворно взаимодействуют как на двустороннем уровне, так и в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ.

    В свою очередь Р.Мамедов высказал намерение способствовать укреплению всестороннего сотрудничества между двумя государствами.

    Стороны также обсудили вопросы наращивания связей между предпринимателями, развития взаимодействия на Каспии, укрепления сотрудничества в транзитно-транспортной сфере.

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