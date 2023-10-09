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Посол Азербайджана в Израиле: Осуждаю террористические атаки на мирное население

Посол Азербайджана в Израиле: Осуждаю террористические атаки на мирное население Я осуждаю неизбирательные ракетные удары и террористические атаки на мирное население.
Внешняя политика
9 октября 2023 г. 00:39
Посол Азербайджана в Израиле: Осуждаю террористические атаки на мирное население

Я осуждаю неизбирательные ракетные удары и террористические атаки на мирное население.

Как передает Report, об этом написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов.

"Мне и моей семье, как тысячам граждан Израиля, приходится часами находиться в укрытии. Осуждаю неизбирательные ракетные удары и террористические атаки на мирное население.

Потрясен многочисленными случаями похищения гражданских лиц, в том числе женщин и детей, которые подвергаются насилию и жестокому обращению со стороны похитителей-террористов.

Как и все суверенные государства, Израиль имеет право жить в мире и безопасности", - отметил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın İsraildəki səfiri: “Dinc əhaliyə qarşı terror hücumlarını pisləyirəm”

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