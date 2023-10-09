Посол Азербайджана в Израиле: Осуждаю террористические атаки на мирное население

Я осуждаю неизбирательные ракетные удары и террористические атаки на мирное население.
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"Мне и моей семье, как тысячам граждан Израиля, приходится часами находиться в укрытии. Осуждаю неизбирательные ракетные удары и террористические атаки на мирное население.
Потрясен многочисленными случаями похищения гражданских лиц, в том числе женщин и детей, которые подвергаются насилию и жестокому обращению со стороны похитителей-террористов.
Как и все суверенные государства, Израиль имеет право жить в мире и безопасности", - отметил дипломат.