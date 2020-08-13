Посол Азербайджана в Италии разоблачил ложь посла Армении

Мамед Ахмедзаде посоветовал послу Армении внимательно ознакомится с Хельсинкским Заключительным актом

В итальянском новостном портале Il Sussidiario вышла в свет реплика посла Азербайджана в Италии Мамеда Ахмедзаде, в которой он разоблачает заявления посла Армении в Италии Цовинара Амбарцумяна, искажающие суть армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и недавних событий в Товузе, попытки представить Армению в образе "мирной страны", а армянский народ в образе "угнетенного народа", также как и необоснованные и сфабрикованные претензии к Азербайджану и бред о том, что якобы "Азербайджан желает ядерную войну".

Как сообщает Report, в опубликованной на портале статье азербайджанского дипломата под названием "Посол Азербайджана: наш ответ на армянские фальсификации" говорится о том, что взгляды посла Армении - это не что иное, как обман итальянской общественности с целью прикрыть военную агрессию Армении против Азербайджана продолжающуюся на протяжении около 30 лет.

"Азербайджан является гарантом безопасности и мира на Южном Кавказе. Именно наши многомиллиардные проекты по транспортировке энергоресурсов и инфраструктуре принесли региону развитие, сотрудничество, процветание и стабильность. Многокультурный и многоконфессиональный Азербайджан является одним из главных сторонников диалога между цивилизациями. Тогда как моноэтническая Армения, государственная политика которой направлена против нетерпимости к другим культурам, предъявляющая территориальные претензии ко всем своим соседям, представляет собой серьезную угрозу безопасности региона", - заметил дипломат.

"Армения которая около 30 лет назад оккупировала военным путем 20 процентов наших международно-признанных территорий, включая Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих районов, осуществила этнические чистки против всех проживавших на этих землях азербайджанцев, совершила многочисленные военные преступления, геноцид в Ходжалы, изгнала более 1 миллиона азербайджанцев со своих исторических земель, лишив их права вернуться в свои дома и посетить могилы своих родственников, не имеет права говорить о мире и высоких человеческих ценностях, и это не что иное, как лицемерие", - продолжил дипломат.

Отметив, что посол Армении полностью исказил нормы и принципы международного права, а также суть переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, М.Ахмедзаде утверждает: "Армянский народ использовал свое право на самоопределение для создания армянского государства. Подобно тому, как показалось бы нелогичным требования армян, разбросанных по всему миру, создать новые армянские государства в странах их проживания, также нелогичным являются требования о создании второго армянского государства в Азербайджане. Нет такого понятия, как народ Нагорного Карабаха. Имеется армянская община Нагорного Карабаха в настоящее время проживающая там и азербайджанская община, насильно изгнанная оттуда. В Азербайджане есть поговорка “Пришел безземельник, трепещи владелец земли" (Yersiz gəldi, yerli qaç). Данная поговорка довольно уместна по отношению к армянам, которые в дальнейшем поселившись в Нагорном Карабахе, насильственно изгнав коренных жителей, т.е. азербайджанцев из этих земель, требуют право на самоопределение".

Азербайджанский дипломат заметил, что только после возвращения азербайджанцев в Нагорный Карабах возможно рассмотрение представления статуса автономии этому региону в рамках территориальной целостности Азербайджана, основываясь на лучшие модели имеющиеся в мире, в том числе в Италии.

"Позиция Азербайджана основывается на международном праве, Хельсинкском Заключительном акте, многочисленных документах, принятых международными организациями, в том числе четырех резолюциях Совета Безопасности ООН.

"Я рекомендую послу Армении внимательно ознакомится с Хельсинкским Заключительным актом, на которую она же ссылалась, в особенно с положениями об условиях, при которых осуществляется право народов на самоопределение", - сказал Ахмедзаде.

Дипломат отметил, что армянская сторона, уяснив разрушение своего образа "маленького, угнетенного, преследуемого, многострадального народа", в очередной раз вводит в заблуждение международное сообщество, теперь уже инсинуациями по Мецамору, направленными против Азербайджана: "Мецаморская атомная электростанция, расположенная в сейсмической зоне и основанная на устаревших технологиях, сама по себе представляет серьезную угрозу для региона. Обеспокоенный безопасностью региона, Азербайджан постоянно требует закрытия этой станции на различных международных форумах. Из-за безответственного упорства Армении эта станция до сих пор продолжает функционировать. Судя по всему, Армения хочет стать автором второй Хиросимы на Кавказе, потому что Агдамский район Азербайджана, который был оккупирован и разрушен Арменией, называется Хиросимой Кавказа".

Азербайджанский дипломат добавил, что Армения, которая постоянно угрожает атаковать критически важные структуры в Азербайджане, доказала это на практике своими недавними военными провокациями. Потому что Товузский район Азербайджана, который подвергся нападению со стороны Армении начиная с 12 июля, является стратегически важной территорией с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Европы, в особенности Италии, через которую проходит нефтегазотранспортная инфраструктура из Азербайджана в Европу.

М.Ахмедзаде сказал, что Азербайджан поддерживает предметные и ориентированные на результат переговоры по урегулированию конфликта, в то время как Армения намерена продлить переговорный процесс, сохранить статус-кво на оккупированных территориях и укрепить fait-accompli.

"Если Армения действительно желает мира в регионе, она должна отказаться от своей оккупационной политики и намерений продолжать обманывать международное сообщество и прежде всего, вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана. Потому что нахождение армянских войск в оккупированных территориях Азербайджана - серьезная угроза миру и безопасности в регионе. Только лишь осуществление этих мер может стать доказательством того, что Армения готова к миру. Если все мировое сообщество хочет верить в подлинность миротворческих посланий Армении, которая скрывает свои агрессивные действия под видом "маленького, угнетенного, преследуемого, страдающего народа", оно должно потребовать именно этого от Армении", - заключил дипломат.