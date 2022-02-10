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Посол Азербайджана в Иране высказался по поводу искажения названия города Шуша в Тегеране

Посол Азербайджана в Иране высказался по поводу искажения названия города Шуша в Тегеране «Использование в Иране названия «Шуша» как «Шуши», безусловно, не приветствуется народами обеих стран».
Внешняя политика
10 февраля 2022 г. 11:25
Посол Азербайджана в Иране высказался по поводу искажения названия города Шуша в Тегеране

«Использование в Иране названия «Шуша» как «Шуши», безусловно, не приветствуется народами обеих стран».

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Иране Али Ализаде в интервью иранскому информационному агентству IRIB, комментируя присвоение одной из улиц Тегерана названия «Шуши».

«Безусловно, данная ситуация вызвало негативную реакцию со стороны народов обеих стран. Мы должны учитывать мнения друг друга по чувствительным вопросам»,- подчеркнул посол.

В ноябре прошлого года мэрия Тегерана в названиях ряда улиц города использовала искаженные формы названий городов Азербайджана (Бадикюба вместо Баку, Шуши вместо Шуша). В знак протеста против этого наши соотечественники стерли соответствующие таблички с названиями улиц и написали на них «Азербайджан».

Названия улиц все еще не исправлены.

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Версия на английском языке Azerbaijani ambassador to Iran about distortion of Shusha's name in Tehran
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın İrandakı səfiri Tehranda Şuşa adının təhrif edilməsinə münasibət bildirib

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