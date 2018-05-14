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    Посол Азербайджана в Иордании надеется на скорейшее возобновление прямых авиарейсов Амман-Баку

    Расим Рзаев: Между Азербайджаном и Иорданией налажены крепкие, братские отношения

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ "Между Азербайджаном и Иорданией налажены крепкие, братские отношения".

    Как передает Report со ссылкой на правительственный иорданский сайт Petra, об этом говорится в заявлении посла Азербайджана в Иордании Расима Рзаева по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики и 25-летию налаживания дипломатических отношений между двумя странами.

    Р. Рзаев выразил признательность от имени своей страны за личную роль Его величества, короля Абдуллы II в установлении безопасности на Ближнем Востоке и "его стойкую защиту" Иерусалима и исламских и христианских святынь в этом  городе.

    Посол подчеркнул важность взаимных официальных визитов между двумя странами, созыв заседания азербайджано-иорданской межправительственной комиссии в феврале, а также заметный прогресс в туризме и необходимость укрепления отношений на уровне частного сектора.

    Он также выразил надежду на запуск прямых авиарейсов между Иорданией и Азербайджаном, отметив, что в настоящее время ведется работа по возобновлению прямых полетов, которые были прекращены в 2008 году.

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