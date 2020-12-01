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Посол Азербайджана в Грузии встретился с министром

Посол Азербайджана в Грузии встретился с министром Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с государственным министром по вопросам мира и гражданского равенства Теа Ахвледиани.
Внешняя политика
1 декабря 2020 г. 19:23
Посол Азербайджана в Грузии встретился с министром

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с государственным министром по вопросам примирения и гражданского равенства страны Теа Ахвледиани.

Как сообщает грузинское бюро Report, встреча, проведенная по инициативе посла, носила ознакомительный характер.

На встрече Ф.Гулиев выдвинул предложения по дальнейшему сотрудничеству с аппаратом государственного министра. Т.Ахвледиани, в свою очередь, представила информацию о деятельности возглавляемой ей структуры, а также о достижениях в области гражданского равенства и интеграции и основных задачах государственной политики и стратегии в этом направлении.

В ходе обсуждений было подчеркнуто стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией, а также важность мира и стабильности в регионе.

По завершении встречи стороны выразили готовность к продолжению сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri Gürcüstanın dövlət naziri ilə görüşüb

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