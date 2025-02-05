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Посол Азербайджана в Германии встретился с турецким коллегой

Посол Азербайджана в Германии встретился с турецким коллегой Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев встретился с турецким коллегой Гёкханом Тураном.
Внешняя политика
5 февраля 2025 г. 08:10
Посол Азербайджана в Германии встретился с турецким коллегой

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев встретился с турецким коллегой Гёкханом Тураном.

Как сообщает Report, об этом азербайджанский дипломат написал в соцcети Х.

"Я очень рад встрече с новым послом братской Турции в Германии Гёкханом Тураном. Добро пожаловать в Берлин!", - отметил Н.Агаев.

Дипломат не поделился подробностями встречи.

Отметим, что Г.Туран был назначен послом Турции в Германии 11 января и приступил к исполнению своих обязанностей через 20 дней. Ранее он работал в Министерстве иностранных дел Турции гендиректором управления по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri türkiyəli həmkarı ilə görüşüb

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