Посол Азербайджана в Германии встретился с турецким коллегой

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев встретился с турецким коллегой Гёкханом Тураном.

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев встретился с турецким коллегой Гёкханом Тураном.

Как сообщает Report , об этом азербайджанский дипломат написал в соцcети Х.

"Я очень рад встрече с новым послом братской Турции в Германии Гёкханом Тураном. Добро пожаловать в Берлин!", - отметил Н.Агаев.

Дипломат не поделился подробностями встречи.

Отметим, что Г.Туран был назначен послом Турции в Германии 11 января и приступил к исполнению своих обязанностей через 20 дней. Ранее он работал в Министерстве иностранных дел Турции гендиректором управления по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии.