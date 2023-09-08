Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге ответил армянскому дипломату

Называющие себя "армянским правительством" мошенники, расисты и фашисты предстанут перед судом за преступления против азербайджанского народа, совершенные в 1987-2000 гг.

Представители армянского правительства предстанут перед судом за преступления против азербайджанского народа, совершенные в 1987-2000 гг.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыгов на своей странице в социальной сети "Х", в ответ на публикацию посла Армении в Люксембурге Тиграна Балаяна.

Дипломат отметил, что в ближайшее время будет представлен весь список преступлений Армении, после чего страна будет привлечена к ответственности.

Посол напомнил, что в сентябре 2020 года Армения развязала войну против Азербайджана, и спустя 44 дня, 10 ноября того же года была вынуждена подписать акт о капитуляции. Это фактически положило конец 30-летней оккупации Арменией азербайджанских земель, написал В.Садыгов.