Посол Азербайджана в Эфиопии вручил верительные грамоты президенту Джибути

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Эфиопии Руслан Насибов вручил верительные грамоты президенту Джибути Исмаилу Омару Гелле.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Эфиопии Руслан Насибов вручил верительные грамоты президенту Джибути Исмаилу Омару Гелле.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Посол передал главе Джибути искренние приветствия от президента Азербайджана, президент Джибути в свою очередь попросил передать его искренние приветствия президенту Ильхаму Алиеву.

Посол провел также встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Джибути Мохаммедом Али Юсуфом, председателем Совета морских портов и зон свободной торговли Абубакром Омаром Хади, председателем группы дружбы Джибути-Азербайджан в Национальной ассамблее Илайей Исмаэль Гееди, а также с исполнительным секретарем Межправительственной организации по развитию (IGAD), объединяющего восемь стран Восточной Африки, Воркне Гебейеху.

На встречах обсуждалась ситуация в регионах, где расположены обе страны, новые реалии, сложившиеся после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета, процесс нормализации отношений с Арменией, а также перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Джибути на международном уровне и в рамках IGAD. Рассматривались практические шаги по укреплению связей со странами региона и планы обмена визитами.