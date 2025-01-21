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Посол Азербайджана в Эфиопии вручил верительные грамоты президенту Джибути

Посол Азербайджана в Эфиопии вручил верительные грамоты президенту Джибути Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Эфиопии Руслан Насибов вручил верительные грамоты президенту Джибути Исмаилу Омару Гелле.
Внешняя политика
21 января 2025 г. 17:20
Посол Азербайджана в Эфиопии вручил верительные грамоты президенту Джибути

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Эфиопии Руслан Насибов вручил верительные грамоты президенту Джибути Исмаилу Омару Гелле.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Посол передал главе Джибути искренние приветствия от президента Азербайджана, президент Джибути в свою очередь попросил передать его искренние приветствия президенту Ильхаму Алиеву.

Посол провел также встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Джибути Мохаммедом Али Юсуфом, председателем Совета морских портов и зон свободной торговли Абубакром Омаром Хади, председателем группы дружбы Джибути-Азербайджан в Национальной ассамблее Илайей Исмаэль Гееди, а также с исполнительным секретарем Межправительственной организации по развитию (IGAD), объединяющего восемь стран Восточной Африки, Воркне Гебейеху.

На встречах обсуждалась ситуация в регионах, где расположены обе страны, новые реалии, сложившиеся после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета, процесс нормализации отношений с Арменией, а также перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Джибути на международном уровне и в рамках IGAD. Рассматривались практические шаги по укреплению связей со странами региона и планы обмена визитами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Efiopiyadakı səfiri etimadnaməsini Cibuti Prezidentinə təqdim edib

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