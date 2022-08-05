Посол Азербайджана в Британии: Наши дипломаты в Лондоне находятся под давлением и в опасности

Безопасность наших граждан, в том числе сотрудников посольства, является главным приоритетом. Даже в условиях опасности азербайджанские дипломаты, находящиеся сейчас в Лондоне, продолжают свою работу
Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов написал в Twitter.
"Атака базирующихся в Лондоне радикалов на посольство Азербайджана в Великобритании является неприемлемой и варварской. Это подрыв принципа неприкосновенности территорий дипломатических миссий. В настоящее время я нахожусь в Баку и рад видеть, что наши коллеги в безопасности, несмотря на угрозу", - говорится в публикации.