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Посол Азербайджана в Британии: Наши дипломаты в Лондоне находятся под давлением и в опасности

Посол Азербайджана в Британии: Наши дипломаты в Лондоне находятся под давлением и в опасности "Безопасность и защита наших граждан, в том числе сотрудников посольства, - наш основной приоритет".
Внешняя политика
5 августа 2022 г. 10:38
Посол Азербайджана в Британии: Наши дипломаты в Лондоне находятся под давлением и в опасности

Безопасность наших граждан, в том числе сотрудников посольства, является главным приоритетом. Даже в условиях опасности азербайджанские дипломаты, находящиеся сейчас в Лондоне, продолжают свою работу

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов написал в Twitter.

"Атака базирующихся в Лондоне радикалов на посольство Азербайджана в Великобритании является неприемлемой и варварской. Это подрыв принципа неприкосновенности территорий дипломатических миссий. В настоящее время я нахожусь в Баку и рад видеть, что наши коллеги в безопасности, несмотря на угрозу", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Ambassador of Azerbaijan to UK: Our diplomats in London under duress and endangerment
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Britaniyadakı səfiri: "Londondakı diplomatlarımız təzyiq və təhlükə altındadır"

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