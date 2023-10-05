Посол Азербайджана в Болгарии рассказал израильскому дипломату о текущей ситуации в Карабахе

Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов проинформировал новоназначенного посла Израиля в этой стране Йоси Леви Сфари о текущей ситуации в Карабахе.

Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов проинформировал новоназначенного посла Израиля в этой стране Йоси Леви Сфари о текущей ситуации в Карабахе.

Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Было очень приятно принимать новоназначенного посла Израиля в Болгарии Йоси Леви Сфари. Обменялись мнениями о текущих событиях в Черноморском и Каспийском регионах, и ситуации в Карабахском районе Азербайджана", - говорится в публикации.

Посол подчеркнул, что в ходе встречи была подтверждена важность дружественных отношений между Азербайджаном и Израилем.