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Посол Азербайджана в Болгарии рассказал израильскому дипломату о текущей ситуации в Карабахе

Посол Азербайджана в Болгарии рассказал израильскому дипломату о текущей ситуации в Карабахе Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов проинформировал новоназначенного посла Израиля в этой стране Йоси Леви Сфари о текущей ситуации в Карабахе.
Внешняя политика
5 октября 2023 г. 12:17
Посол Азербайджана в Болгарии рассказал израильскому дипломату о текущей ситуации в Карабахе

Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов проинформировал новоназначенного посла Израиля в этой стране Йоси Леви Сфари о текущей ситуации в Карабахе.

Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Было очень приятно принимать новоназначенного посла Израиля в Болгарии Йоси Леви Сфари. Обменялись мнениями о текущих событиях в Черноморском и Каспийском регионах, и ситуации в Карабахском районе Азербайджана", - говорится в публикации.

Посол подчеркнул, что в ходе встречи была подтверждена важность дружественных отношений между Азербайджаном и Израилем.

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Версия на английском языке Azerbaijani ambassador to Bulgaria informs his Israeli counterpart about ongoing situation in Karabakh 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri israilli həmkarını Qarabağdakı vəziyyət barədə məlumatlandırıb

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