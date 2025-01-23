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Посол Азербайджана в Анкаре обсудил двусторонние отношения с новым послом Турции в Баку

Посол Азербайджана в Анкаре обсудил двусторонние отношения с новым послом Турции в Баку 18:36
Внешняя политика
23 января 2025 г. 18:50
Посол Азербайджана в Анкаре обсудил двусторонние отношения с новым послом Турции в Баку

Посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов встретился с новоназначенным послом Турции в Баку Биролем Акгюном.

Как сообщает Report, об этом Мамедов написал на своей странице в соцсети "X".

Посол отметил, что на встрече обсуждались текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией.

"Во время встречи мы обсудили текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией и обменялись мнениями о шагах, которые необходимо предпринять для их развития. Уверен, что в тесном сотрудничестве с моим уважаемым коллегой, мы сделаем все возможное для дальнейшего укрепления связей между нашими братскими странами", - написал Мамедов.

Отметим, что Бирол Акгюн в феврале начнет работу в качестве посла в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Məmmədov Türkiyənin Bakıdakı yeni səfiri ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

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