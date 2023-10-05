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Посол Азербайджана рассказал студентам престижного вуза Мексики о реалиях в Карабахе

Посол Азербайджана рассказал студентам престижного вуза Мексики о реалиях в Карабахе Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов провел встречу со студентами ведущего вуза страны - Монтерейского технологического института.
Внешняя политика
5 октября 2023 г. 10:00
Посол Азербайджана рассказал студентам престижного вуза Мексики о реалиях в Карабахе

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов провел встречу со студентами ведущего вуза страны - Монтерейского технологического института.

Как сообщает Report, в частности посол рассказал студентам факультета социальных наук об истории армянской агрессии, оккупации азербайджанских территорий на протяжении около 30 лет, и победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Дипломат также рассказал о сегодняшних реалиях в регионе, в том числе о продолжающихся переговорах по мирному процессу между Баку и Ереваном, восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях, и процессе возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

Студентам была дана подробная информация об антитеррористических мероприятиях локального характера, проведенных азербайджанской армией 19-20 сентября в Карабахском регионе, которые привели к полному восстановлению суверенитета Азербайджана, а также о процессе реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество.

Посол рассказал о двусторонних связях между Мексикой и Азербайджаном, потенциале развития сотрудничества между нашими странами в ряде сфер, в том числе культуры и туризма, возможностях образования в Азербайджане для иностранных студентов, стажировках и стипендиальных программах.

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Версия на английском языке ФотоRealities in Karabakh discussed at prestigious university in Mexico
Версия на азербайджанском языке ФотоMeksikanın nüfuzlu universitetində Qarabağdakı reallıqlardan bəhs edilib

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