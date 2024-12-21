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Посол Азербайджана в Колумбии провел встречу в Торгово-промышленной палате Тунхи

Посол Азербайджана в Колумбии провел встречу в Торгово-промышленной палате Тунхи Посол Азербайджана в Колумбии с резиденцией в Мехико (Мексика) Мамед Талыбов в рамках визита в южноамериканскую страну провел встречу в Торгово-промышленной палате города Тунхи.
Внешняя политика
21 декабря 2024 г. 05:49
Посол Азербайджана в Колумбии провел встречу в Торгово-промышленной палате Тунхи

Посол Азербайджана в Колумбии с резиденцией в Мехико (Мексика) Мамед Талыбов в рамках визита в южноамериканскую страну провел встречу в Торгово-промышленной палате города Тунхи.

Об этом Report сообщили в дипмиссии.

В мероприятии, направленном на дальнейшее развитие экономических и торговых отношений между Азербайджаном и Колумбией, в частности с Тунхой, приняли участие председатель Палаты Джон Мартинес, мэр Михаил Краснов, местные предприниматели и представители деловых кругов.

Открывая мероприятие вступительным словом, Дж.Мартинес приветствовал азербайджанскую делегацию, отметив, что они осведомлены о растущем международном авторитете нашей страны, ее трансформации в ведущую экономическую силу, и на фоне этого подчеркнул заинтересованность в расширении двусторонних деловых отношений и установлении прямых торгово-экономических связей с азербайджанскими предпринимателями.

Затем местные компании и предприниматели предоставили подробную информацию о местной продукции, показателях качества и экспортном потенциале, были проведены визуальные презентации. Также во время мероприятия была представлена подробная информация о деятельности свободной экономической зоны и агропарка в городе, были продемонстрированы экспортно ориентированные сельскохозяйственные продукты – кофе, различные виды цветов, органически сертифицированные сухофрукты и консервированные фрукты, алкогольные напитки и др.

Посол М.Талыбов выразил благодарность за организацию мероприятия и подчеркнул наличие широкого потенциала для развития торгово-экономических отношений и инвестиционного партнерства между двумя странами. Отметив значительное увеличение производственных и экспортных возможностей в аграрном секторе и ненефтяной промышленности в последние годы, дипломат предоставил подробную информацию о благоприятной бизнес- и инвестиционной среде, созданной в Азербайджане, транзитных и транспортно-логистических возможностях, дополнительных преимуществах геополитического положения Азербайджана в данном контексте, а также о возможностях торговли в Алятской свободной экономической зоне.

Мероприятие продолжилось продуктивными обсуждениями по укреплению торгово-экономического сотрудничества, деловых и инвестиционных связей между двумя странами.

По итогам встречи посол М.Талыбов дал интервью представителям местных СМИ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri Kolumbiyanın Tunxa Şəhər Ticarət Palatasında görüş keçirib

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