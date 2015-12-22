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    Посол Азербайджана провел встречу в МИД Туркменистана

    Встреча состоялась в связи с завершением послом своей дипломатической миссии

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с послом Азербайджана Вахдетом Султанзаде.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт МИД Туркменистана, встреча состоялась в связи с завершением послом своей дипломатической миссии.

    В ходе встречи стороны отметили важную роль визитов на высших уровнях. Были также отмечены большие перспективы торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия между деловыми кругами двух стран.

    Отмечая общность культурного наследия, стороны обсудили достижения в культурно-гуманитарной сфере.

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