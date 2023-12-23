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Посол Азербайджана провел встречу с работающими в Грузии бизнесменами

Посол Азербайджана провел встречу с работающими в Грузии бизнесменами Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев провёл встречу с азербайджанскими бизнесменами, работающими в Грузии.
Внешняя политика
23 декабря 2023 г. 22:26
Посол Азербайджана провел встречу с работающими в Грузии бизнесменами

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев провёл встречу с азербайджанскими бизнесменами, работающими в Грузии.

Как сообщает местное бюро Report, во встрече приняли участие руководители и сотрудники компаний, входящих в "Союз азербайджанских бизнесменов в Грузии" (AZEBI).

В ходе встречи посол отметил, что между двумя странами всегда существовали дружественные и братские отношения, которые проявляются и в бизнес-среде.

"Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Грузии. Наши страны – друзья и стратегические партнеры. Отношения с Грузией занимают особое место в политике Азербайджана в отношении соседних стран. Таким образом, Грузия играет важную транзитную роль в доставке Азербайджаном своих энергоресурсов на европейские рынки, а также в транспортировке грузов с Востока на Запад", - отметил посол Ф.Гулиев.

Он подчеркнул, что расположение Азербайджана и Грузии на историческом Шелковом пути и совместная реализация двумя странами масштабных энергетических и транспортных проектов многократно увеличили объём грузопотока через регион.

"Реализация в рамках успешного регионального сотрудничества между нашими странами масштабных глобальных энергетических и транспортно-коммуникационных проектов, таких как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, служит миру и стабильности в регионе", - добавил Ф.Гулиев.

Он также напомнил, что в Азербайджане впервые после восстановления территориальной целостности будут проведены президентские выборы, и в данном контексте важно, чтобы граждане, работающие в азербайджанских компаниях в Грузии, зарегистрировались в посольстве для реализации своего избирательного права.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri Gürcüstanda fəaliyyət göstərən iş adamları ilə görüşüb

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