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Посол Азербайджана провел встречу с парламентским секретарем МИД Латвии

Посол Азербайджана провел встречу с парламентским секретарем МИД Латвии Посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов провел встречу с парламентским секретарем МИД Латвии Гундой Рейре.
Внешняя политика
16 января 2023 г. 19:35
Посол Азербайджана провел встречу с парламентским секретарем МИД Латвии
Report

Посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов провел встречу с парламентским секретарем МИД Латвии Гундой Рейре.

Как передает Report со ссылкой на посольство, в ходе беседы обсуждены перспективы двустороннего стратегического партнерства.

"Мы выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Латвией и обсудили перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства", - отметил посол Эльнур Султанов.

В свою очередь Гунда Рейра высоко оценила успешное развитие двустороннего диалога.

В ходе встречи была также обсуждена ситуация в регионе Южного Кавказа в постконфликтный период.

Эльнур Султанов проинформировал Гунду Рейне о проводимых восстановительных работах на освобожденных территориях, о ситуации на дороге Ханкенди-Лачын и об усилиях Азербайджана по установлению мира в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Latviya XİN-in parlament katibi ilə görüşüb
Версия на английском языке Azerbaijani ambassador meets parliamentary secretary of Latvian Foreign Ministry

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