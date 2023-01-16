Посол Азербайджана провел встречу с парламентским секретарем МИД Латвии

Посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов провел встречу с парламентским секретарем МИД Латвии Гундой Рейре.

Посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов провел встречу с парламентским секретарем МИД Латвии Гундой Рейре.

Как передает Report со ссылкой на посольство, в ходе беседы обсуждены перспективы двустороннего стратегического партнерства.

"Мы выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Латвией и обсудили перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства", - отметил посол Эльнур Султанов.

В свою очередь Гунда Рейра высоко оценила успешное развитие двустороннего диалога.

В ходе встречи была также обсуждена ситуация в регионе Южного Кавказа в постконфликтный период.

Эльнур Султанов проинформировал Гунду Рейне о проводимых восстановительных работах на освобожденных территориях, о ситуации на дороге Ханкенди-Лачын и об усилиях Азербайджана по установлению мира в регионе.