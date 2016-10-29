Генпрокурор Украины совершит визит в Баку только после раскрытия преступлений против азербайджанцев - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко встретился с новым послом Азербайджанской Республики в Украине Азером Худиевым.

Как передает Report, на встрече также приняли участие заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин и должностные лица прокуратуры, представитель министерства внутренних дел Азербайджана в Украине, полковник Шахин Годжаев, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев и председатель Верховного меджлиса конгресса Акиф Гюльмамедов. Генпрокурор Юрий Луценко поздравил Азера Худиева с назначением на пост посла Азербайджана в Украине, коснулся успешного сотрудничества между странами во многих областях после приобретения независимости, в том числе, между органами прокуратуры и правоохранительными органами. Он подчеркнул важность развития этих отношений.

Посол Азер Худиев довел до внимания генпрокурора Юрия Луценко искренние приветствия генпрокурора Закира Гаралова и министра внутренних дел Рамиля Усубова, подробно проинформировав о коренных реформах, проводимых в последние годы в Азербайджане в структуре правоохранительных органов. Дипломат подчеркнул важность расширения сотрудничества между органами прокуратуры, совместной борьбы с международным терроризмом и преступностью. Он также выразил обеспокоенность в связи с участившимися случаями убийств и иных преступлений против азербайджанских предпринимателей в Украине за последние два года и попросил генпрокурора Украины взять под строгий контроль эти преступления. Посол подчеркнул, что некоторые заинтересованные стороны пытаются разрушить стратегические дружеские связи между странами, предложив создать двустороннюю следственную группу по расследованию похищений людей и иных преступлений против наших соотечественников в Украине.

Юрий Луценко в свою очередь сообщил, что генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов пригласил его посетить страну с официальным визитом, отметив, что не совершит визит, пока не будут раскрыты преступления против азербайджанцев в Украине. Он выразил уверенность, что в скором времени преступления будут раскрыты.

*** 28 октября, 18:55

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко встретился с новым послом Азербайджанской Республики в Украине Азером Худиевым.

Как передает Report со ссылкой на УНН, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуроры Украины.

В ходе мероприятия участники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. В частности, взаимодействие по эффективному предупреждению и расследованию преступлений.

Встреча стала очередным шагом в углублении двустороннего диалога между представителями Украины и Азербайджанской Республики.