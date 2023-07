Посол Азербайджана и гендиректор МИД Израиля обсудили вопросы сотрудничества

Состоялась встреча между послом Азербайджана в Израиле Мухтаром Мамедовым с генеральным директором МИД Израиля Роненом Леви-Маоза.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Twitter.

“Сегодня мы провели очень продуктивную встречу с генеральным директором министерства иностранных дел Израиля Роненом Леви-Маоза и обсудили многие двусторонние вопросы в рамках сотрудничества между Азербайджаном и Израилем”, - говорится в публикации.