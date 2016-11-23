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    Посол Азербайджана встретился с завотделом Администрации канцлера Германии

    На встрече обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Германией

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов провел встречу с заведующим отделом Центральной и Восточной Европы Администрации канцлера ФРГ Кнутом Абрахамом. Об этом Report сообщает со ссылкой на посольство Азербайджана в Берлине.

    На встрече были обсуждены перспективы  развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Германией, а также региональные вопросы.

    Ранее Р.Гасанов провел встречи с главным директором "Deutsche Bank" по Центральной и Восточной Европе Питером Тилсом, директором дипломатического корпуса Бернхардом Деппишем, а также с депутатом Бундестага, членом Комитета по внешним делам Карлом-Георгом Велманом.

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