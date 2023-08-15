Посол Азербайджана проинформировал премьер-министра Кении о неконструктивных шагах Армении

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Кения Султан Гаджиев встретился с премьер-министром этой страны Мусалией Мудавади.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Кения Султан Гаджиев встретился с премьер-министром этой страны Мусалией Мудавади.

Об этом Report сообщили в посольстве.

Посол проинформировал премьер-министра о масштабных восстановительных работах в Карабахском регионе Азербайджана, о минной опасности, которая привела к многочисленным жертвам.

Султан Гаджиев подробно рассказал о продолжающихся неконструктивных шагах Армении. Он отметил, что, несмотря на провокации Армении, Азербайджан будет продолжать усилия по обеспечению мира и развития в регионе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию азербайджано-кенийских отношений.

Затем были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.