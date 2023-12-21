Посол Азербайджана проинформировал датских парламентариев о ситуации в регионе

Посол Азербайджана в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании Заур Ахмедов встретился с председателем Комитета по внешним связям парламента Дании Лиз Бек и заместителем председателя Пером Хустедом.

Посол Азербайджана в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании Заур Ахмедов встретился с председателем Комитета по внешним связям парламента Дании Лиз Бек и заместителем председателя Пером Хустедом.

Как сообщает Report, посол проинформировал собеседников о пути развития Азербайджана, постконфликтных процессах в регионе и шагах официального Баку для нормализации отношений с Ереваном.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о путях развития связей, в частности межпарламентского сотрудничества между Азербайджаном и Данией, подчеркнуто наличие широкого потенциала.

Посол ответил на вопросы о региональных процессах.