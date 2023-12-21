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Посол Азербайджана проинформировал датских парламентариев о ситуации в регионе

Посол Азербайджана проинформировал датских парламентариев о ситуации в регионе Посол Азербайджана в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании Заур Ахмедов встретился с председателем Комитета по внешним связям парламента Дании Лиз Бек и заместителем председателя Пером Хустедом.
Внешняя политика
21 декабря 2023 г. 17:17
Посол Азербайджана проинформировал датских парламентариев о ситуации в регионе

Посол Азербайджана в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании Заур Ахмедов встретился с председателем Комитета по внешним связям парламента Дании Лиз Бек и заместителем председателя Пером Хустедом.

Как сообщает Report, посол проинформировал собеседников о пути развития Азербайджана, постконфликтных процессах в регионе и шагах официального Баку для нормализации отношений с Ереваном.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о путях развития связей, в частности межпарламентского сотрудничества между Азербайджаном и Данией, подчеркнуто наличие широкого потенциала.

Посол ответил на вопросы о региональных процессах.

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Версия на английском языке Azerbaijani ambassador meets with Danish parliamentarians
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri danimarkalı parlamentariləri regiondakı proseslər barədə məlumatlandırıb

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