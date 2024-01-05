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Посол Азербайджана присутствовал на приеме, организованном королевой Дании

Посол Азербайджана присутствовал на приеме, организованном королевой Дании Посол Азербайджанской Республики в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании Заур Ахмедов присутствовал на организованном королевой Дании Маргрете II новогоднем приёме для послов, аккредитованных в этой стране.
Внешняя политика
5 января 2024 г. 00:35
Посол Азербайджана присутствовал на приеме, организованном королевой Дании

Посол Азербайджанской Республики в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании Заур Ахмедов присутствовал на организованном королевой Дании Маргрете II новогоднем приёме для послов, аккредитованных в этой стране.

Как передает Report, об этом дипломат сообщил на своей странице в социальной сети Х.

Прием был организован в королевском дворце Кристиансборг.

"Для меня была большая честь присутствовать на новогоднем приеме Ее Величества королевы во дворце Кристиансборг в Копенгагене и передать наилучшие пожелания Ее Величеству Королеве и Их Королевским Высочествам Наследному принцу и наследной принцессе Дании", - отметил посол З.Ахмедов.

Напомним, что королева Дании Маргрете II объявила во время традиционной новогодней речи, что отречется от престола 14 января после 52 лет пребывания на троне.

"Я оставлю трон моему сыну, наследному принцу Фредерику", - сказала она в своем телевизионном поздравлении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri Danimarka Kraliçasının təşkil etdiyi qəbulda iştirak edib

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