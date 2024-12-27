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Посол Азербайджана принял участие во встрече главы МИД Таджикистана с дипломатами стран СНГ

Посол Азербайджана принял участие во встрече главы МИД Таджикистана с дипломатами стран СНГ Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин провел встречу с послами стран-членов СНГ.
Внешняя политика
27 декабря 2024 г. 20:58
Посол Азербайджана принял участие во встрече главы МИД Таджикистана с дипломатами стран СНГ

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин провел встречу с послами стран-членов СНГ.

Как сообщает Report, Азербайджан представил посол Алимирзамин Аскеров.

Основной темой встречи стали итоги сотрудничества в 2024 году и планы на предстоящий период.

Мухриддин подчеркнул значимость укрепления двусторонних и многосторонних связей между странами СНГ, отметив, что это остается одним из ключевых приоритетов внешней политики Таджикистана.

В ходе обсуждения стороны уделили внимание перспективам реализации совместных инициатив в рамках СНГ. Особый акцент был сделан на развитии торгово-экономического взаимодействия и усилении культурного сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTacikistanın xarici işlər naziri MDB ölkələrinin diplomatları ilə görüşüb

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