Посол Азербайджана принял участие в заседании Сейма по случаю годовщины восстановления независимости Латвии

Посол Азербайджана в Риге Эльнур Султанов принял участие в торжественном заседании Сейма (парламента) по случаю 35-й годовщины восстановления независимости Латвии.

Посол Азербайджана в Риге Эльнур Султанов принял участие в торжественном заседании Сейма (парламента) по случаю 35-й годовщины восстановления независимости Латвии.

Как передает Report , об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба азербайджанской дипмиссии.

"По случаю 35-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики посол Азербайджана Эльнур Султанов принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Свободы и присутствовал на торжественном заседании Сейма", – отмечается в публикации.

Напомним, что Латвия объявила о своей независимости от Российской Империи 18 ноября 1918 года. В 1940 году страна была оккупирована и аннексирована Советским Союзом. На протяжении десятилетий Латвийское государство существовало только де-юре. Спустя 50 лет, 4 мая, Верховный Совет Латвийской ССР принял Декларацию о восстановлении независимости Латвийской Республики. Этот день считается началом выхода страны из СССР и ежегодно отмечается как День восстановления независимости.