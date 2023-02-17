Посол Азербайджана принял участие в конференции глав правительств Карибского союза

Посол Азербайджана на Кубе Руслан Рзаев принял участие в 44-й Конференции глав правительств Сообщества Карибского бассейна (CARICOM) в столице Багамских островов Нассау.

Посол Азербайджана на Кубе Руслан Рзаев принял участие в 44-й Конференции глав правительств Сообщества Карибского бассейна (CARICOM) в столице Багамских островов Нассау.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана на Кубе.

Отмечается, что Р.Рзаев выступил на 17-м заседании Совета по международным отношениям и отношениям Содружества (COFCOR), прошедшем в рамках Конференции с участием министров иностранных дел CARICOM.

В ходе своего выступления азербайджанский дипломат обсудил меры, реализованные в период председательства в Движении неприсоединения (ДН) Азербайджана, инициативы международного уровня в борьбе с пандемией коронавируса, создание Контактной группы ДН по борьбе с COVID-19, а также о финансовой и гуманитарной помощи, оказываемой нашей страной развивающимся странам через Всемирную организацию здравоохранения.