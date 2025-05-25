Посол Азербайджана принял участие в церемонии инаугурации президента Эквадора

Посол Азербайджана в Эквадоре Рашад Новруз принял участие в церемонии инаугурации президента этой страны Даниэля Нобоа.

Посол Азербайджана в Эквадоре Рашад Новруз принял участие в церемонии инаугурации президента этой страны Даниэля Нобоа.

Как передает Report , об этом азербайджанский дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

"Имел большую честь встретиться с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа и вице-президентом Марией Хосе Пинто", - отметил посол.

Он также добавил, что передал эквадорскому лидеру поздравления президента Азербайджана Ильхама Алиева, и намерение расширять отношения между двумя странами.

Отметим, что 13 апреля в Эквадоре прошел второй тур выборов президента. Национальный избирательный совет назвал победителем действующего главу государства Даниэля Нобоа. Согласно данным, опубликованным после обработки 99.47% протоколов, за него проголосовали 55.60% избирателей, за его соперницу Луису Гонсалес - 44.40%.