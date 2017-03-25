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    Посол Азербайджана принял участие на встрече руководителей дипмиссий мусульманских стран с главой МВД Пакистана

    На встрече обсуждался вопрос богохульства в социальных сетях

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде принял участие на встрече послов мусульманских стран в Исламабаде с министром внутренних дел Пакистана Низаром Али Ханом.

    Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, на встрече обсуждался вопрос некорректного отношения к Исламу, оскорбления пророков в социальных сетях, прикрываясь свободой выражения и слова.

    Н. А. Хан отметил, что непозволительно, чтобы в социальных сетях некорректно отзывались об Исламе: "Извращение любой религии является другой формой терроризма и международное сообщество должно это знать".

    На встрече также было отмечено, что МИД Пакистана подготовит специальный документ, который будет передан послам мусульманских стран для того, чтобы правительства могли эффективно бороться с богохульством в соцсетях.

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