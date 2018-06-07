Посол Азербайджана принял участие на ифтаре, организованном Дональдом Трампом в Белом Доме

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ За полтора года нахождения у власти в США Дональда Трампа впервые в Белом доме был накрыт стол к ифтару в связи со священным месяцем Рамазан.

Как сообщает Report со ссылкой на Ahaber, на ужине приняли участие послы стран, где большую часть населения составляют преимущественно мусульмане, и представители мусульманских общин в Вашингтоне.

Белый дом не разгласил списка участвующих на ужине. Однако журналистам удалось узнать, что на ужине приняли участие посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, а также представители посольств Турции, Саудовской Аравии, Иордании, Египта, ОАЭ, Туниса, Ирака, Катара, Бахрейна, Марокко, Алжира и Ливии.

Представители не приглашенных на ужин мусульманских общин в знак протеста накрыли альтернативный стол к ифтару в парке Лафайет напротив Белого дома, провели мероприятие. К этому мероприятию примкнули представители Совета по американо-исламским отношениям и Североамериканской исламской общины. Около 150 мусульман до ифтара совершили совместно намаз и приступили к трапезе.

Руководитель Североамериканской исламской общины Захид Бухари сказал, что не приглашение на ифтар в Белом доме представителей миллионов мусульман в США является показателем отношения Дональда Трампа к мусульманам и исламу:

"Если важные мусульманские лидеры Америки не приглашены на это мероприятие, значит, цель не доброжелательна. Но хорошо уже то, что они предприняли спустя 17 месяцев шаг, который не сделали в прошлом году. Мы тоже накрыли стол к ифтару здесть для дополнения этой неполной церемонии".

По информации, один из христианских монахов США принял участие в ифтаре для поддержки акции протеста.

Сообщается, что в последние 20 лет до 2016 года от имени президентов США Билла Клинтона, Джорджа Буша мл. и Барака Обамы в Белом доме накрывался стол к ифтару. В 2017 году Дональд Трамп нарушил эту традицию и не организовал ифтар. Этот его шаг вызвал протесты в обществе.