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Посол Азербайджана пригласил иранские компании инвестировать в Карабах и Восточный Зангезур

Посол Азербайджана пригласил иранские компании инвестировать в Карабах и Восточный Зангезур Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встретился с председателем Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Ирана Гуламгусейном Шафеи. Посол призвал иранские компании инвестировать в Карабах и Восточный Зангезур.
Внешняя политика
26 июня 2022 г. 18:42
Посол Азербайджана пригласил иранские компании инвестировать в Карабах и Восточный Зангезур

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встретился с председателем Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Ирана Гуламгусейном Шафеи. Посол призвал иранские компании инвестировать в Карабах и Восточный Зангезур.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Иране.

А.Ализаде подчеркнул плодотворное сотрудничество между двумя странами в транспортной, транзитной, энергетической, сельскохозяйственной и других сферах, отметив, что Азербайджан заинтересован в развитии торгово-экономических отношений с Ираном. Он сказал, что во время пандемии COVID-19 границы Азербайджана не закрывались для транзита и двусторонней торговли с Ираном, продолжались грузоперевозки, товарооборот между Азербайджаном и Ираном увеличился на 30 процентов в 2021 году и на 20 процентов в этом году.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri İran şirkətlərini Qarabağ və Şərqi Zəngəzura sərmayə yatırmağa çağırıb

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