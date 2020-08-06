Элин Сулейманов: Последние действия Армении наносят удар по переговорам

Полиция Лос-Анджелеса приступила к расследованию зверских нападений армянских радикалов против небольшой группы азербайджанцев

В престижном американском печатном органе Newsmax издана статья посла Азербайджана в США Элина Сулейманова об агрессии Армении против Азербайджана и расследовании американской полицией преступлений радикальных армян на почве ненависти.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в США, в статье Элин Сулейманов напомнил, что последние провокации Арменией против Азербайджана в июле пришлись на пик пандемии коронавируса и на период, когда многие страны сфокусировались на здоровье и безопасности своих граждан.

Он отметил, что несмотря на то, что сама Армения переживает кризис из-за коронавируса, это не удержало ее от того, чтобы начать атаки на международно признанной границе Азербайджана в Товузском направлении: "То, что Армения перешла в атаку в сотнях миль к северу от оккупированных ею территорий Азербайджана, открыто показывает, что стоит за ее намерениями. Затянувшийся армяно-азербайджанский конфликт остается основной угрозой миру и безопасности в регионе Евразии".

По словам посла, даже спустя 30 лет вынужденные переселенцы не могут вернуться в свои родные дома:

"Фактически, последние действия и заявления Армении открыто нарушают существующий формат переговоров и наносят удар по реальным перспективам мирного процесса.

Сегодня Армения не имеет никакой стратегической ценности, не в состоянии предпринять шаги к интеграции и развитию, она является одним из последних пережитков бывшего Советского Союза. Армянское общество по-прежнему сталкивается с такими проблемами как антисемитизм, сотрудничество с нацистами и связи с террористическими группировками на Ближнем Востоке. Армения с высоким уровнем эмиграции в последнее время оценивается как самая гневная страна на глобальном уровне. В некоторых случаях этот гнев проявляется и за пределами страны.

Полиция Лос-Анджелеса приступила к расследованию преступления на почве ненависти, а именно, зверской атаки, совершенной недавно армянскими радикалами против небольшой группы азербайджанцев в ходе акции протеста перед Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Регион Южного Кавказа, состоящий из Азербайджана, Грузии и Армении, является одной из стратегически значимых территорий на карте мира. К примеру, Азербайджан является единственной приграничной с Россией и Ираном страной и значимым другом и партнером Израиля. Также Азербайджан - незаменимое связующее звено между Европой и Азией, а столица Баку является начальным пунктом нефтепровода Баку-Тбилиси- Джейхан (BTC).

Южный газовый коридор, соединяющий шесть стран - Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Албанию и Италию, берет свое начало недалеко от Баку. Эти трубопроводы, а также железнодорожные линии, соединяющие Азию с Европой, и воздушный коридор для авиации НАТО, осуществляющей полеты в Афганистан, пролегают вблизи территории, атакованной Арменией.

Армения, не вносящая никакого вклада в развитие и сотрудничество, пытается оставаться на повестке дня, создавая угрозу энергетической инфраструктуре глобального значения и региональной безопасности. Военные силы Армении атаковали территорию в 15 милях от Южного газового коридора, чья работа начнется через несколько месяцев.

Если бы руководство Армении прислушалось к призывам госсекретаря Помпео о субстантивных переговорах и привлечено к содержательным переговорам с Азербайджаном, то было бы обеспечено более блестящее будущее народа Армении и всего региона Южного Кавказа. Армения же, наоборот, создавая угрозы для процветания и важных элементов архитектуры безопасности региона, показала себя как деструктивная сила.

Международному сообществу следует разъяснить официальному Еревану, насколько большие дивиденды дает мир и насколько велики последствия агрессии, и и помочь народу Армении".